Weedu nog dat kabinet dat nu echt eindelijk iets aan de asielproblemen ging doen? Dat direct alle plannen van de dramatische voorgaande kabinetten van tafel ging vegen? Nou ja dat moest toen dus via een noodwet, maar kwamen er eerst vijfhonderdmiljoenmiljard proefballonnen om af te leiden van het feit die noodwet onmogelijk is en komt het erop neer dat er een dik kwartaal later nog precies NIKS concreets gebeurd is. Nu is dus ook de belofte dat de spreidingswet nog dit jaar van de baan gaat gesneuveld. "De spreidingswet blijft voorlopig nog van kracht. Pas ergens in 2025 denkt minister Marjolein Faber die wet te kunnen intrekken, tegelijkertijd met de invoering van een speciale spoedwet." Mogen we al zeggen dat ze NIKS KAN?! Afijn dan is er nog de asielnoodmaatregelenwet, die gaat er nu volgens Faber wel echt heel snel komen. Of eigenlijk, het moet snel dat wel al zo goed als weten dat we over een x-aantal weken kunnen berichten dat het TOCH WEER LANGER DUURT. "De tijdsplanning is zelfs zo kort dat ambtenaren waarschuwen dat de Raad voor de Rechtspraak geen advies kan uitbrengen, omdat er geen tijd is te voldoen aan de wettelijke taak om de gerechten te raadplegen." Nou wij gaan gillen in een kussen daaag!