Kijk. Dat scheelt. Al dat gedoe gisteren was helemaal nergens voor nodig. Minister Faber 'gaat ons verrassen' met haar dragende motivering voor het inzetten van het noodrecht tegen de asielcrisis. Faber heeft waardering voor de ambtenaren die zeggen dat dat helemaal niet kan, maar zij is nu nog druk bezig met uitvinden wat er wél kan. Bijvoorbeeld Nicolien van Vroonhoven aan de grens zetten en haar tegen iedereen die asiel wil aanvragen "Ik heb twee woorden voor u: artikel 110 en 111 van de Vreemdelingenwet" laten zeggen. Of Rosanne Hertzberger hoogstpersoonlijk alle veiligelandiërs uit Ter Apel laten jagen door het voorlezen van haar verzamelde NRC-columns. Of Aant Jelle Soepboer brigades inschakelen tegen de overlast in Budel. We gaan verrast worden, mensen, dat wordt nog wat.