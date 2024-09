Nou. Nu weten we dus waarom Nicolien van Vroonhoven gisteren de hele tijd zei dat er alleen een beroep op het noodrecht wordt gedaan voor de asielmaatregelen, als daarvoor een dragende motivering bestaat: omdat die dragende motivering volgens de ambtenaren van Binnenlandse Zaken helemaal niet mogelijk is. Uit de stukken die Dick Schoof na een hoop gedoe aan de Kamer heeft gestuurd blijkt bovendien dat de minister van Binnenlandse Zaken (NSC'er Judith Uitermark) aan minister Faber juist specifiek heeft verzocht de zinsnede 'dragende motivering' toe te voegen aan de tekst over het gebruiken van de artikelen 110 en 111 van de Vreemdelingenwet. Het lijkt er sterk op dat er op wordt aangestuurd om uiteindelijk te zeggen 'ja jammer dan, die dragende motivering gaat niet lukken, noodrecht gaat hem niet worden, dan doen we het wel anders, bijvoorbeeld met een spoedwet'. En dan vragen wij ons af: waarom dan eerst deze hele poppenkast? Sjongejongejonge.

ZELF LEZEN: Hierrr (even doorscrollen, er is wat zwartgelakt maar een heleboel dus niet)

LIVESTREAM APB: Na de breek.

UPDATE 17:11 - Chaos nu in het debat, Kamer wil ook de zwartgelakte stukken openbaar hebben, Schoof zegt toe dat hij die kan leveren, maar dat hij dat eigenlijk niet wil.

UPDATE 17:15 - Debat wordt nu geschorst, overleg tussen de fractieleiders en de Kamervoorzitter

UPDATE 17:25 - We gaan nu even een paar andere blokjes doen, daarna is een dinerpauze en komen de gelakte stukken naar de Kamer. Na de pauze is dan het debat over het gedeelte asiel en migratie.