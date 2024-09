Dat was toch even wennen gisteren: een soort van vurige Timmerfrans die feitenvrij de regering verwijten stond te maken en een soort van met meel in de mond pratende Wilders die de compromissen in het regeerprogramma en een 'historische' brief aan de Commissie waar eigenlijk niks in stond verdedigde. En toen moest Nicolien van Vroonhoven nog komen. Vandaag gaat de APB verder met iets wat nog meer wennen is: geen Mark Rutte. En wél Dick Schoof. Als de voortekenen ons niet hebben bedrogen gaat de oppositie good cop spelen door een deal voor te stellen over de BTW-verhoging, en bad cop door de premier aan te vallen op het lage en/of niet-bestaande rechtsstatelijke gehalte van de asielplannen van zijn kabinet. Dat kan nog best eens spannend worden. Voor wie alvast wil wennen aan de nieuwe verhoudingen hebben we tachtig minuten hakken op Van Vroonhoven hier nog even onder gezet.

INLEIDENDE BESCHIETING: Schoof stuurt geen tijdlijn&feitenrelaas over Vreemdelingenwet aan Kamer

UPDATE 11:28 - NSC steunt verzoek om Schoof toch de stukken te laten leveren. We schorsen tot 12 uur. Dick Schoof terwijl de microfoon aanstaat: "Sjongejongejongejonge. Werkelijk niet te geloven dit."