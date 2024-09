Ja toch nog maar even een topic over deze tweet van ons nationale rekenwonder Jesse Klaver, die wij gistermiddag hadden gemist omdat we piepers stonden te jassen, ook omdat Frans Timmermans die onzin nu in de Kamer herhaalt.

Want JA KOM NOU JESSE KLAVER (en Frans Timmermans) 38 euro erbij in de maand is inderdaad 38 keer zoveel als 1 euro erbij, maar iedereen in dit rijtje gaat er dus op vooruit qua koopkracht. En degene met een jaarinkomen van een ton betaalt veel (maar dan ook veel) meer belasting dan degene met een jaarinkomen van 25.000 euro, die relatief veel meer overhoudt.

En JA KOM NOU JESSE KLAVER (en Frans Timmermans) je bent in dit rijtje ongelofelijk aan het cherrypicken door te negeren dat alle alleenstaanden zonder kinderen met een jaarinkomen van 30.000 euro en alle anderen vanaf een jaarinkomen van 45.000 euro er ongeveer 35 euro in de maand op vooruitgaan.

En JA KOM NOU JESSE KLAVER (en Frans Timmermans) die rijtjes bevatten allemaal berekeningen van het NIBUD voor hele specifieke situaties die in de praktijk voor geen enkel echt bestaand huishouden gelden.

En JA KOM NOU JESSE KLAVER (en Frans Timmermans) je hebt dan ook nog het enige rijtje (alleenstaanden zonder kinderen) eruit gecherrypickt waarmee je kunt suggereren dat hoge inkomens er "38 keer zoveel op vooruit gaan" als lage inkomens. Kijk bijvoorbeeld naar het rijtje van alleenstaanden mét kinderen. Iemand met een inkomen van 40.000 euro gaat er ACHT KEER ZOVEEL op vooruit als iemand met een inkomen van 75.000 euro. Boe. Hoe (hierrr alle rijtjes).