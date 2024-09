Nog even over die waanzinnige pieperbom onder de (voornamelijk) leden van haatclubje Hezbollah, waardoor die lui het wedstrijdje armpje drukken in de waterpijpbar voorlopig moeten uitstellen. De piepers zijn van het Taiwanese merk Gold Apollo. Volgens de ceo van Gold Apollo zouden de pagers - van het model AR-924 - onder licentie gefabriceerd zijn door een vooralsnog onvindbaar Europees bedrijf genaamd 'BAC'. Het zou gaan om 5.000 piepers die door Hezbollah zijn besteld en in het voorjaar in Libanon zijn gearriveerd. Daarvóór zijn de piepers onderschept door de Mossad, zo is de theorie nu, waarbij er in iedere pieper circa 'drie gram zeer explosief materiaal' is verstopt: "The explosive material, as little as one to two ounces, was implanted next to the battery in each pager, two of the officials said. A switch was also embedded that could be triggered remotely to detonate the explosives." Volgens onderzoekers die beelden hebben bestudeerd moet het gaan om explosief materiaal, aangezien de kracht van de explosie onmogelijk veroorzaakt kan worden door enkel de batterij.

Om veiligheidsredenen communiceerden leden van Hezbollah al enige tijd niet meer met mobiele telefoons, maar met moeilijk te kraken piepers. Maar ja: "A former British Army bomb disposal officer explained that an explosive device has five main components: A container, a battery, a triggering device, a detonator and an explosive charge. 'A pager has three of those already', explained the ex-officer, who spoke on condition of anonymity because he now works as a consultant with clients on the Middle East. 'You would only need to add the detonator and the charge'." De voorbereiding van de actie heeft zeker maanden, tot mogelijk wel twee jaar geduurd.

Om 15.30 uur lokale tijd ontvingen de bezitters van een pieper een foutbericht die de ontsteking in werking heeft gezet. Veel slachtoffers grepen naar de pieper en keken op het schermpje: vandaar de vele verwondingen aan ogen en handen. Vooralsnog zijn er 9 doden te 'betreuren', plus 2.750 gewonden van wie 200 ernstig. Ook de Iraanse ambassadeur in Libanon raakte gewond: volgens berichten is hij een oog kwijt. Hezbollah heeft inmiddels de namen van een aantal Muhammads vrijgegeven en de verwachting is dat er nog wel wat martelaars zullen volgen. Hamas is Team Hezbollah: "We appreciate the struggle and sacrifices of our brothers in Hezbollah, and their insistence on continuing to support and back our Palestinian people in Gaza, and we affirm our full solidarity with the Lebanese people and our brothers in Hezbollah." En dus komt er: WRAAK.

UPDATE - Het bedrijf 'BAC' dat volgens Gold Apollo verantwoordelijk is voor het maken van de piepers zit kennelijk in Boedapest, Hongarije