Goedemorgen Nederland! Schakelen we nu rechtstreeks over naar onze Nationale Vergaderzaal in Den Haag voor het jaarlijkse hondengevecht van jewelste. De ABP. Dit jaar is alles anders want we beginnen niet met Geerts Geniale Geweervuur waar we al die jaren zo van genoten hebben. Oh jongens meisjes, wat een feest was dat vroeger; minutenlange tirades van het Venijn uit Venlo richting de "gevestigde polletiek" en de "eeuwigdurende elite". Maar DAS WAR EINMAL. Vanaf vandaag is Greet zelluf gevestigd ende elite en mag de gruwelijke Frans Timmermans als eerste de Greet du Jour uithangen. Inleidende beschietingen gisteravond al in De Telegraaf alwaar Timmermans vierkant achter het asielbeleid (iedereen foetsie) van Schoof I ging staan, kortom dit wordt een links executiepeloton, met een snoepjes uitdelende VVD. ZIN AN!