Nou makkers we hangen ondersteboven in de touwen want morgen is het PRINSJESDAG, onze favoriete Nederlandse dag ná Internationale Dag van het Naakt Tuinieren (1ste zaterdag van mei), Nationale Molendag gecombineerd met Landelijke Fietsdag (2e zaterdag van mei), Dag van de Aap (14 december) en de verjaardag van Willem Drees (5 juli). Vandaag is het trouwens nog de Internationale Dag van de Ozonlaag, maar de ozonlaag hoor je niks meer van, dus dan zal het met het klimaat ook niet zo'n vaart lopen. De hele dag bladblazen, bordjes verplaatsen, putdeksels lassen, hekjes plaatsen, Amalia bij de paardjes, koetstraining, Johan Vlemmix aan de poort met een of ander debiel haakje, stofzuigers op de rode loper, de koning met z'n paardagenbaardje en dan kunnen we lossssss met het 'LEDEN VAN DE STATEN-GENERAAL'. Extreem veel zin in de koninklijke stoet in de Temu Koets en welke bolle gekkies nu weer afkeurend naar die royal pilsvogel van ons staan te blèren. Maar eerst nog even zuipen: op PRINSJESNACH. Proost.