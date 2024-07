Hou er maar gewoon mee op. Ze hadden ons helemaal lekker gemaakt met een 'nieuwe opzet' van Prinsjesdag met "populaire artiesten, theater en foodtrucks in de stad" en prinses Alexia in een danspaal en Prins Maurits in een korte leren broek en Martin Bosma in een clownspak en een conference van Pieter Derks waar je om moet lachen, maar die je ook aan het denken zet, en Claudia de Breij met een vogelact en dan nog iets met Jan Slagter en/of Peter-Jan Rens maar dat gaat dus allemaal niet door. "De plannen om van Prinsjesdag meer een publiektrekker te maken, zijn behoorlijk afgezwakt." Dus: we krijgen gewoon weer Johan Vlemmix in RTL Ontbijtnieuws, Johan Vlemmix bij Goedemorgen Nederland, Johan Vlemmix bij Ongehoord Nieuws en dan 's avonds Johan Vlemmix bij Te Land, Ter Zee En In De Lucht. En dan ook nog eens zonder Gouden Koets. "Op de eerstvolgende editie, op 17 september, zullen er alleen accentverschillen te zien zijn, zo laat een woordvoerder van de Eerste Kamer weten." Accentverschillen. Als we accentverschillen willen, dan luisteren we wel eerst naar Dion Graus van de PVV en daarna naar Doğukan Ergin van DENK. Accentverschillen. Lak aan de gewone man weer. Pas maar op dat we niet met een waxinelichthouder langs die route gaan staan.