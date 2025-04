Kattenkwaad. We hebben ons er allemaal weleens schuldig aan gemaakt en vaak kwam je ermee in de problemen, maar op die ene dag was het allemaal toegestaan: de laatste schooldag in het examenjaar. Eindelijk kon je de brugpiepers die je zo graag het leven zuur maakte en de docenten die je al het hele schooljaar richting een burn-out pushte eens ongestraft aan allerlei ludieke vernederingen onderwerpen. Kinderen opwachten met waterpistolen bij het fietsenhok, de lerarenkamer bezetten, alle tafels uit de schoolkantine weghalen, alle kluisjes dichtkitten, alle dikke leraren de coopertest laten lopen, de banden van de conrector leksteken, een pilletje XTC door de koffie roeren bij mevrouw Hendriks van Nederlands, een pilletje viagra door de koffie roeren bij de gymleraar, iemand laten ontsnappen uit de plaatselijke tbs-kliniek, een harde schijf vol kinderporno in het hok van de congiërge leggen en daarna de politie bellen, vrouw en kinderen van de schooldirecteur ontvoeren, iets met een stormbaan. Gewoon, onschuldig kattenkwaad. De examenstunt staat echter ONDER DRUK.Zo mochten leerlingen van een scholen in Rotterdam en Wijk en Aalburg niet eens ongestoord wat vuurwerk afsteken, vond het Nuborgh College in Elburg een brandende auto op het schoolplein al te ver gaan, werd vanochtend nog eens een 15-jarige jongen opgepakt die een explosief mee had genomen en werden in Almere 3 leerlingen aangehouden na wat ludieke vernielingen en knokpartijen. In dit aan regeltjes verslaafde land is simpelweg geen plek meer voor ouderwetse schoolhumor. BETUTTELING.