Hartelijk Paarse Vrijdag allemaal, of eigenlijk moeten we zeggen ZWARTE VRIJDAG. De door het COC in het leven geroepen dag waarop scholieren in het paars gekleed gaan uit solidariteit met alles wat lhbtiq+ is, wekt namelijk veel weerstand op. Veel kinderen kiezen er bijvoorbeeld voor om demonstratief in het zwart gekleed te gaan, zo is te zien op TikTok. Ook de NOS slaat alarm in een stuk waarin, voor de verandering, zelfs enkele oorzaken worden genoemd. "Aan de andere kant zijn er scholieren die de dag overdreven noemen, omdat er ook al Coming-Outdag is en Pride-maand. Ze vinden dat lhbti'ers niet zo veel aandacht moeten zoeken of zeggen dat ze vanwege hun geloofsovertuiging lhtbi'ers niet accepteren."

Om het toch nog enigszins vreedzaam te laten verlopen kiezen sommige scholen ervoor om de lhbti-dag te vervangen door de nog veel triester klinkende "Be-Yourself-dag", andere scholen laten Paarse Vrijdag helemaal links liggen.

De vraag is ondertussen wie nu eigenlijk het meest blij is met al die thema-dagen en bewustwordingscampagnes. Ook de reportage van NOS Stories op een school in Zaandam lijkt een duidelijk beeld te geven: Paarse Vrijdag is op dit moment vooral heel erg leuk voor roomblanke kinderen uit D66-gezinnen die op vrijdagmiddag normaal gesproken dans- en dramales volgen maar nu gezellig nagels gaan lakken in de schoolkantine. De 15-jarigen die, bibberend van angst en gehuld in een zwart joggingpak, daadwerkelijk in de kast zitten, hopen ondertussen dat de dag maar snel genoeg voorbij mag zijn.