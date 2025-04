Nederland was vroeger een soort homoparadijs waar de gay safe-condooms aan de bomen groeiden, de straten gevuld waren met liefde en je in Amsterdam-West gewoon hand in hand kon lopen, maar die tijden zijn allang vervlogen. Homo's zijn hun leven niet zeker, worden opgejaagd, uitgescholden, afgeranseld en bespuugd, en rapporten over HOE dat precies kan worden door GroenLinks-figuren onder het tapijt gemoffeld. Gelukkig is Nederland nog wel zo vrij dat je zonder te kijken kan oversteken op een gaybrapad. Omdat Amerikaanse lhbti'ers (en dan met name transgenders) zich bedreigd voelen door Donald Trump willen ze HIERHEEN. Om zichzelf op het Mercatorplein in elkaar te laten slaan.