Homoacceptatie flink gedaald. Gaybrapad beklad. Regenboogvlag bekogeld. Regenboogbankjes beklad. En weet u wat nou de oplossing is tegen deze triestigheid? MEER MEER MEER. Meer vlaggen, meer zebrapaden, meer uitingen, meer meer meer, 'meer en dagelijks support tonen aan de gemeenschap'. In Groningen bijvoorbeeld: "Zo willen de partijen dat er een dagelijkse uiting komt in de vorm van bijvoorbeeld een vlag, moet de communicatie van de gemeente aangepast worden in plaats van beste meneer/mevrouw in beste inwoner. Daarnaast moeten er genderneutrale faciliteiten, zoals kleedkamers en toiletten, toegevoegd worden aan sportaccommodaties." Jaaaaaa bedankt GroenLinks en PvdA en Diertjes en de rest! Homohaat bijna opgelost.