Door een explosie bij een woning met een regenboogvlag is de politie op zoek naar een groep hooligans van Maccabi Tel Aviv jongeren. Nu kúnnen we precies gaan uitzoeken wie verantwoordelijk is / zijn voor deze daad van haat, maar GroenLinks-pipo Rutger Groot Wassink schuift onderzoekjes van anti-homogeweld tóch onder het tapijt. Nou, we horen het wel weer hè, hoe de aanslag op een woning met een regenboogvlag het logische gevolg is van islamofobie.