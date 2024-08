Een droevig bericht voor de internationale gemeenschap van homoseksuele dieren. "De homoseksuele pinguïn Sphen, die in 2018 wereldberoemd werd, is in een dierentuin in Australië op 11-jarige leeftijd overleden." Ach, Sphen, die een lans brak voor alle gaydieren ter wereld door openlijk een relatie aan te gaan met een 3 jaar jongere mannetjespinguïn. Dat is in pinguïntermen toch zeker een leeftijdsverschil van 20 jaar. Ouwe snoepnicht. Sphen en partner Magic adopteerden twee kuikens van een draagpinguïn. Sphen bewees dat je als homoseksuele loopvogel je geluk heus niet alleen anoniem op achterafplekjes hoefde te zoeken. Dankzij hem werd de kastdeur ook geopend voor een stel homopinguïns in Dierenpark Amersfoort en stikte het ook in Artis plots van de queerbeesten. Volgens The Guardian zong weduwnaar Magic een lied toen de kolonie afscheid nam van Sphen, wij vermoeden iets van Shirley Bassey. Sphen bewees dat je als diersoort die exclusief op het zuidelijk halfrond voorkomt ook best van de verkeerde kant mag zijn.