Gen Z rouwt om de dood van One Direction-zanger Liam Payne, die gisteravond de dood vond na een val van het balkon van zijn hotelkamer in Buenos Aires. Mondjesmaat wordt steeds meer duidelijk over de laatste uren van zijn leven. Zo belden medewerkers van het hotel kort voor de dodelijke val de politie vanwege een hotelgast die "stijf staat van drugs en alcohol" en mogelijk een gevaar vormde voor zichzelf. Volgens onbevestigde berichten werd hem toegang tot het zwembad geweigerd vanwege zijn toestand en sloopte hij daarna zijn hele hotelkamer. Tja. Triest.

Payne was in Buenos Aires om vakantie te vieren met zijn vriendin, hoewel zij volgens TMZ op 14 oktober weer naar huis is gegaan. De laatste video van de twee (hierboven), die enkele uren voor zijn dood op Snapchat verscheen, is dus mogelijk eerder opgenomen.

UPDATE: Britain's Got Talent heeft de auditierondes voorlopig geschrapt vanwege het overlijden van Liam Payne.