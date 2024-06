Ria Lubbers, de weduwe van CDA-premier Ruud, is dood. Dat verdient een welgemeend "ach". Aangezien Mark Rutte 'vrouwloos door het leven gaat' en we die saaie lul van een Balkenende graag overslaan was zij wat ons betreft de laatste nog levende First Lady van Nederland. Tot aan zijn dood stond ze naast en achter haar man Ruud en wat zal dat bij tijd en wijle pittig zijn geweest. Ruud Lubbers kneep namelijk naar verluidt nogal graag in andere vrouwen.

Ria Lubbers was de eerste premiersvrouw die de status van een landelijke ster verwierf. Ze organiseerde een maandelijkse lunch voor ministersvrouwen op het Catshuis en zette zich in voor goede doelen. In die tijd kwamen er ook wel eens boze burgers - al dan niet met fakkels - aan de deur. Ria deelde dan flesjes bier uit. Topwijf. Na het premierschap van haar man (1982-1994) was ze bestuurslid bij De Zonnebloem.