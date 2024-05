Jan Otten, een grootheid in de Vaderlandsche geschiedenis der viespeukerij, is dood . Hij bracht ons de Bananenbar, waar je kon zien hoe dames wijdbeens en zonder handen trucjes deden met bananen en pingpongballen. De tent waar talloze mannen zelf nooit zijn geweest, maar ze "kennen wel iemand" die het een keer heeft gezien. Verder had Otten in Amsterdam talloze seksshops, peepshows, het Seksmuseum en zijn kroonjuweel: sekstheater Casa Rosso.

Nou zijn wij uiteraard alles behalve ordinair, maar Jan Otten staat wat ons betreft symbool voor het Amsterdam waar we de afgelopen jaren minder en minder van zien. Het Amsterdam van 2024 is een stad geworden waar vooral een heleboel dingen niet kunnen en mogen, en dat vinden we stom. Met preutsheid had Jan Otten niets. Dat je in zijn zaken kon betalen om een blote sekskut te zien vond hij de normaalste zaak van de wereld. Dat betalen deden mensen ook massaal. "Weet je hoeveel mensen hier dagelijks wel niet binnenkomen? En uit de hele wereld hè", zei hij regelmatig.

Jan Otten wilde doorwerken tot hij 83 was. Dat heeft hij net niet gehaald. Met de ontseksing van de Wallen zal het levenswerk van Otten in de nabije toekomst mogelijk, net als hijzelf, tot het verleden behoren. Op onze VrijMiBo drinken we vandaag eentje extra. Op Jan, icoon van de keurige viespeukerij.