Nederlands favoriete voorleesmoeder is er niet meer. Want welke kleur Pieten je ook het liefste ziet, een Sinterklaasjournaal dat niet door Dieuwertje Blok wordt gepresenteerd is eigenlijk helemaal geen Sinterklaasjournaal. Maar toch moet het Sinterklaasjournaal nu door zonder Dieuwertje Blok, want Dieuwertje Blok is op 67-jarige leeftijd overleden. Dat ze ziek was was al stom, en dat ze nu niet meer ziek is is nog stommer. Allemaal nog een keertje dit interview in de Volkskrant lezen. RIP Mevrouw Blok.