Jacques D'Ancona, in het noorden van Nederland gevreesd cultuurjournalist en daarbuiten bekend als jurylid van wijlen de Soundmixshow, is dood. In de tijd dat televisie nog simpel en enigszins om aan te zien was hielp hij samen met Henny Huisman grootheden als Marco Borsato, Gerard Joling en Glennis Grace aan een carrière. Toch deed hij ook hele goede dingen. Met zijn vlijmscherpe pen was hij decennialang theaterrecensent voor Dagblad van het Noorden. Ondanks zijn kleine postuur, gebeurde er iets als hij de foyer binnenliep. "Kijk, Jacques D'Ancona is er", fluisterde men dan onderling. Reken maar dat tot aan de bediener van het spotlicht iedereen van het toneel die avond van zijn aanwezigheid op de hoogte was. Musicalsterren de stuipen op het lijf jagen, daar win je ons hart wel mee. Boven de recensie van een theaterstuk waarin Stefano Keizers als slotact annex sociaal experiment roerloos op de grond bleef liggen, kopte hij "Stefano Keizers kan doodvallen". Zulk lef leverde wellicht boze brieven aan de krant op, maar dat maakt het alleen maar mooier. Jacques D'Ancona werd 86 jaar.