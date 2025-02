Wow. Gene Hackman en zijn vrouw Betsy Arakawa zijn door de politie in Santa Fe dood in hun huis aangetroffen. Dat meldt de lokale politie, die niet uitgaat van misdrijf. Ook de hond van de twee is overleden. Het lijkt dus om een gepland afscheid te gaan. Hackman won een Oscar voor zijn hoofdrol de legendarische film The French Connection (gewoon online, bindende kijktip) en voor de beste bijrol in Unforgiven. Verder speelde hij in A Bridge Too Far, The Firm, Mississipi Burning, Enemy of the State en nog heel veel andere films. Hij kwam al tien jaar lang niet meer in de publiciteit. Hackman is 95 jaar gewoden. Zijn vrouw, een pianiste, werd 63. ""All I can say is that we're in the middle of a preliminary death investigation, waiting on approval of a search warrant," the sheriff said Wednesday evening, before his agency had positively identified the pair."