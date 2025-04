Hij was Iceman, hij was Batman, hij was Bruce Wayne, hij was Jim Morrison en hij was de enige boef die aan het eind van de film 'Heat' nog leefde. Maar het einde van 2025 zal Val Kilmer helaas niet halen want hij is: overleden. In 2014 kreeg hij de diagnose keelkanker en sindsdien was het een lijdensweg. Daar genas hij overigens wel van, maar moest toen verder met een gaatje in zijn keel. In 2022 was hij nog even te zien als 'Iceman' in Top Gun: Maverick, maar toen klonk hij al niet meer als Val en was goed te zien dat het allemaal niet heel lekker meer ging. Gisteren is een longontsteking hem fataal geworden. This is the end dus. Val geveld. Hij werd maar 65 jaar. RIP.