Gerard Soeteman, hij had een stem als je opa, maar een pen als geen ander. Hij schreef de iconische tv-serie Floris (en Sindala). Herinnert u zich nog dat geweldige intro? Kippenvel ging er door je heen bij het horen van die geweldige klanken, het zien van de Rutger Hauer en Jos Bergman op hun paard en dan, bijna aan het eind stond die naam in beeld: GERARD SOETEMAN, in dat geweldige lettertype. Legendarisch.

Spetters, Soldaat van Oranje, Zwartboek, Turks Fruit, Max Havelaar, de Vierde Man en De Aanslag, zomaar wat roemruchte films waarvan hij de scenario's schreef, waarmee hij recht deed aan de oorspronkelijke romans. Dat is een kunst, Gerard Soeteman was een groot kunstenaar, die samen met Paul Verhoeven de Nederlandse filmcultuur haar bekende en beruchte karakter gaf. Nu is hij niet meer. Overleden op de respectabele leeftijd van 88 jaar. Maar zijn nalatenschap staat overeind en op beeld, voorgoed. Als scenarist speelde hij uiteraard nooit een rol, maar als mens speelde hij een immense rol in de levens van zovele Nederlanders. Voor deze Soldaat van Oranje is enige dankbaarheid op z'n plaats.

Dank dus, Scenarist des Vaderlands.