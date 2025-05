Hans Wiegel is overleden. Hij was vroeger de baas van de VVD. Hij haalde heel veel zetels, maar werd toch geen premier. Daarom werd hij ook wel 'de beste premier die Nederland nooit gehad heeft' genoemd. Wiegel was niet alleen een handige politicus, maar had ook humor. Zo zei hij een keer over Joop den Uyl: 'Sinterklaas bestaat, daar zit ie'. Dat was niet waar, maar wel grappig. Persoonlijk maakte hij verschrikkelijke dingen mee: hij verloor twee keer een vrouw aan een auto-ongeluk. Na het leiderschap van de VVD werd hij nog commissaris van de Koning in Friesland en ook Eerste Kamerlid. Hij bemoeide zich met van alles en nog wat, waardoor hij 'het Orakel uit Ljouwert' werd genoemd, en later 'het Orakel van Diever', omdat hij toen in Diever woonde. Als senator stemde hij tegen het referendum in 'De Nacht van Wiegel'. Ook Pim Fortuyn wilde dat Wiegel minister-president zou worden. Veel Nederlanders vonden Hans Wiegel een leuke vent, vooral omdat hij een leuke vent was. Hij schreef jarenlang een column in de Telegraaf. Daar stonden meestal geen lange zinnen in. Rust zacht.