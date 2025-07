Sebastiën van de Berg (33) uit Anna Paulowna is door de rechtbank van Alkmaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 maanden. Bassie stak zijn wapen(stok) in de keel van een 21-jarige vrouw die bewusteloos raakte, wat voor Sebastiën geen reden was te stoppen, hij duwde ongestoord door. Die nacht werd zij mét hartslag naar het ziekenhuis vervoerd. Twee dagen later stierf de vrouw. Een macabere en ronduit akelige manier van sterven, wat door de rechtbank dus niet op het conto komt van Sebastiën, die zelf juist zijn moeder de schuld gaf van de hele zaak: "Als ze dood is, dan is het jouw schuld. Ik ben gewoon te groot geschapen, en jij hebt mij gemaakt." De rechter houdt de optie open dat het slachtoffer om het leven is gekomen door alcoholvergiftiging, zodoende is Sebastiën alleen schuldig bevonden aan het seksueel binnendringen van een in onmacht verkerend persoon. Lees HIER alle zeer onbevredigende ellende terug als je daar zin in hebt. Op naar de bajes nu met die lul van een vent, ook al is het maar voor tienden maanden. So Long, Farewell, Auf Wiedersehen, Goodbye!

Update - Hele uitspraak straks Hierrrr te lezen.