Nogal een luguber en vrij krankzinnig zaakje nu in de rechtbank van Alkmaar. Sebastien van de Berg (33) uit Anna Paulowna stak zijn broekfrikandel in de keel van een 21-jarige vrouw, die daardoor stikte en stierf. "Volgens het OM verkeerde het slachtoffer in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijke onmacht." De vrouw was de bewuste avond druk in de weer met ouzo, Sebas zelf was druk in de weer met een frituurpan en op een gegeven moment liep dat helemaal uit de hand. Toen de vrouw bewusteloos raakte wist Sebastien kennelijk niet van ophouden. De vrouw stopte met ademen, de politie werd opgetrommeld en later zei Sebastien tegen zijn moeder (!): "Als ze dood is, dan is het jouw schuld. Ik ben gewoon te groot geschapen, en jij hebt mij gemaakt." Die: spoort niet. Live bij Belleman. Later meer.

Update 10:23 - "Tweede filmpje. De vrouw ligt languit op de bank, zij en de verdachte schreeuwen onophoudelijk tegen elkaar. "Fuck jou", roept ze een aantal malen. "Mijn hele pik gaat in jouw bek", schreeuwt hij. Hij filmt een paar keer de lege drankfles"

Update 10:35 - "Op de beelden zien we vooral de jonge vrouw voor pampus op de bank liggen, en Vd B. die schreeuwend rondloopt: "Hé, gaan we nog pijpen? Achterin je bek?" Rechter: "Op die beelden komt ú vrij dwingend over."

Update 11:30 - Forensisch patholoog kan niet met zekerheid vaststellen wat de doodsoorzaak was: overmatig alcoholgebruik of dat een penis de luchtpijp blokkeerde

Update 12:20 - "Voor de OvJ staat vast dat de vrouw is overleden doordat Sebastien vd B. zijn geslachtsdeel diep in haar keel stak, waardoor ze geen adem meer kon krijgen."

Update 12:47 - Eis: dertig maanden cel