Verdomme hee. Loretta Schrijver, bekend van RTL Nieuws, Koffietijd, Jeroen Pauw, en dat het gewoon een leuk wijf was, is op 68-jarige leeftijd overleden. "Ze is overleden aan de gevolgen van kanker. Vorig jaar zomer maakte ze bekend dat de ziekte was teruggekeerd." Loretta Schrijver is nog uit de tijd dat je gewoon op televisie kwam omdat je iets kon en een beetje normaal deed. Die tijd is nu wel echt voorgoed voorbij. Meh.