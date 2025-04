Oud-nieuwslezer Harmen Siezen is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de NOS, en die kunnen het weten want Harmen Siezen was jarenlang presentator van het NOS Journaal. In 2002 ging hij met pensioen en het fijne is dat hij daarna net zo onderkoeld bleef als hij als nieuwslezer was. Dus geen lollige filmpjes uit Frankrijk, geen boeken over Frankrijk of columns over Frankrijk of lollige quizzen met ongemakkelijke grapjes over Frankrijk. Gewoon, een bescheiden en kundige nieuwslezer. Kom daar nog maar eens om.