Kleine kanttekening bij de overtik berichtgeving inzake de tragische dood van de voormalige One Direction-boy Liam Payne. Meneer had "roze cocaïne" in zijn systeem, en dat wordt door de systeempers klakkeloos overgenomen alsof iedereen weet wat dat is, alsof er op de ANP-burelen en in het gloednieuwe Mediavaert meterslange lijnen van dat roze spul liggen. Maar het is dus geen cocaïne. Het is vanalles, maar dus geen coke. En u krijgt het ook niet gratis bij een PREMIUM LIDMAATSCHAP op de GeenStijl. Het is alleen maar roze voor de show. Wat het wel is, lezen we dan weer bij YELLE TIELEMAN, die heeft er verstand van. Don't do drugs. Drink bier.