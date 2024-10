Het is helaas een grijsgedraaide plaat; iemand wordt veel te jong veel te populair en sterft veel te jong een veel te eenzame dood. Ditmaal het nieuws dat Liam Payne, een van de zangers van tienermeidensensatie One Direction (2010-2016), is overleden na een "val van een balkon" bij een hotel in Buenos Aires. Volgens TMZ vertoonde Payne (die worstelde met een drugs- en alcoholverslaving) voor de val al verdacht gedrag in de hotellobby. Her en der worden ook verbanden gelegd tussen het dodelijke incident en de recente beschuldigingen aan zijn adres door zijn ex-vrouw, maar het blijft allemaal gissen.

Liam Payne werd op 16-jarige leeftijd tot beroemdheid gebombardeerd door Simon Cowell, die graag een financieel lucratief boybandje wilde vormen. Het werd One Direction, waar ook de succesvollere Harry Styles uit ontsproot. Hoewel alles qua muziek en vormgeving 1 op 1 was gekopieerd van alle andere boybands, wisten ze ruim 70 miljoen albums te verkopen. Liam Payne was de laatste jaren niet het meest geliefde bandlid onder de fans, met name omdat hij zich regelmatig kritisch uitliet over de periode onder Simon Cowell en de samenwerking met andere bandleden. Miljoenen bakvissen die je adoreren is soms vervelend, maar miljoenen bakvissen die je haten is een ware hel. Hoe dan ook, is het onstuimige leven van Liam Payne tragisch ten einde gekomen. Hij werd 31.