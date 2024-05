In de Amsterdamse Melkweg Expo heeft een lunch plaatsgevonden waar zowel dragqueens als taxichauffeurs welkom waren. Het is een idee uit de koker van dragqueen Jennifer Hopelezz, de frontwoman van fetisjclub ChUrch. Waar in de jaren '90 nog alles kon en mocht in Amsterdam, is het vandaag de dag nog maar de vraag of een taxi je wil meenemen als je als man graag optreedt in een jurk. (Hoe zou dat toch komen? red.)