Nederland was nooit weg maar desondanks ongelofelijk terug

Sociologie is op z'n best overbodig en op z'n slechts subversief, behalve als wij het doen. Dus riemen vast voor een rit door wat dus ook nog steeds bestaat: het echte Den Haag. Met taxichauffeur Floris langs Leo's Koffiehuis, langs docent 'Haagse Lessen' Bart Kleijweg en de jaarlijkse Straat Oranje. Het lijkt bijna alsof geluk nog heel gewoon is.