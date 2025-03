De Angst van 2025: geen KOFFIE meer in de supermarkt. Zoals we ook kenden de Angst van 2020, toen we bang waren dat we niet meer onze kont konden afvegen na het schijten, en de Angst van 2023, toen er plots geen verse groente meer in het schap lag. Nou, de ochtendploeg is gered, we kunnen weer bruine benzine tanken. De teringdure Douwe Egberts ligt namelijk weer in de schappen, met de bankrekening van de consument als grootste slachtoffer. Douwe Egberts is trouwens het meest overschatte Nederlandse product sinds Quincy Owusu-Abeyie, en als medebedenker van de Senseo schuldig aan een poging tot volkerenmoord. Ga in het geval van Aroma Rood gewoon lekker voor een huismerkje, en als u dan toch graag snob wil zijn gooit u boontjes in een maler, die gele van Café Intención bijvoorbeeld. Veel opdrinkplezier!