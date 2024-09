Lo and behold, het eerste honk van het speelterrein dat we GSHQ noemen (tweede honk: wc, derde honk: bureaustoel). De plek waar we Schots,Scheef pesten als Ajax er weer eens een potje van heeft gemaakt en waar Spartacus - als hij er is - stilletjes vertelt over die keer in 2004 dat hij voor het laatst heeft gevreeën. DE KOFFIEMACHINE. Een of andere joekel van Jura die de halve dag op een melkspoelingmelding hangt omdat een niet nader te noemen barbaar weer van die lauwe pakjes Campina Langlekker door het slurpsysteem jaagt. Thuis schommelen we van 'een of ander filterding van uuuuuh geen idee met wel met Aroma Rood' tot een Vibiemme Domobar met een Eureka Mignon, de keuze van ultieme kampioenen, want uitslapen doet u maar lekker bij de NOS. Welkom bij het Kringgesprek van de GeenStijl Club! In de comments mag u vertellen hoe u de koffie drinkt, wélke koffie u drinkt en vooral: hoeveel. Gefeliciteerd met koffie, de menselijke motorolie sinds de Ethiopische geitenhoeder Kaldi.