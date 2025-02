Ook al niet meer te betalen straks. Het bakje pleur. Lege schappen bij de supermarkt. Extra dark roast van 9 euro bij de LIdl niet meer leverbaar. Vechtpartijen in de Vomar. Zometeen moet u naar uw oma om daar uit de proviandkelder nog wat van die pondspakken Kanus & Gunnink te scoren, en dan weer ouderwetsche opgietkoffie maken met zo'n Melitta-filtertje (wel even onderkantje omvouwen en natmaken aub). Allemaal de schuld van DE CHINEZEN, want die theeleuten zijn massaal overgestapt op koffie. In China zitten ze de hele dag in de Starbucks TikTok-video's uit te lezen en die info aan De Autoriteiten door te spelen in ruil voor WeChat-credits. En maar koffie zuipen. Met als gevolg dat de prijzen op de wereldmarkt exploderen en u de sjaak bent. Grijp in MinPres Dick Schoof. TARIEVEN OP TEMU-SCHEPEN NU!