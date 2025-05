Nederland, land van duizend meningen, land van nuchterheid, land waar we het met zijn allen niet pikken als de chips in een andere verpakking gestopt wordt en opeens bijna de helft duurder is. Dat is geen krimpflatie meer, dat is steelflatie. Dit pikt NeeDDRland niet. Een beetje onze gezonde nutriscore B Dorito Chips in een nieuwe dure verpakking stoppen. Is dat erg? Ja dat is erg. Straks gaan ze nog 3 euro vragen voor een flesje water uit de koelkast. Steek die vierkante recyclebare verpakking maar ergens waar de zon geen statiegeld geeft.