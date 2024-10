Toet toet boing boing

Gemeente 020

Eerlijke koffie

Hogere prijs

Niet zelf betalen

Belastinggeld halen

40.000 euro

Voor alleen onderzoek

D66

Echte problemen

Lossen ze op

Met blije wethouders

De sterkste schouders

Dragen de lasten

Maar Amsterdam loopt voorop

Ja sorry hoor maar wij weten het ook niet meer. "Aan de hand van een onderzoek naar de verborgen kosten van de koffie die alle ambtenaren in Amsterdam drinken, wil D66-fractievoorzitter Rob Hofland laten zien dat het inkoopbeleid van Amsterdam anders moet. Verborgen kosten zoals milieuschade worden nu namelijk niet meegerekend in de prijs." En "Het initiatiefvoorstel moet nog door de gemeenteraad, maar na het positieve advies van wethouder Van Buren verwacht Hofland daarbij geen problemen. “Het past ook bij een stad als Amsterdam om hierin voorop te lopen.”" Zin in carpaccio nu.