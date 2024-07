Is er dan niets meer heilig? Kunnen we dan helemaal nergens meer op vertrouwen? Is het allemaal voor niks geweest? Bestaat er op dit ondermaanse geen ruimte voor geluk, voor liefde, of voor romantiek? Is het leven niet gemaakt voor het wegdromen bij een betoverende glimlach? Moet alles, maar dan ook echt alles kapot? Zijn we er, kortom, met zijn allen weer ingetuind? Daar lijkt het wel op. "Harry Mens heeft geschokt gereageerd op het nieuws dat Marianne dus al anderhalf jaar een relatie heeft. Aan Shownieuws laat hij gepikeerd weten dat hij zich nogal gekwetst en bedrogen voelt. Hij vindt het een "misselijke streek" van haar. "Hoogst onfatsoenlijk hoe ze zich tegenover mij gedragen heeft", zegt hij ook. "Ze heeft mij nooit geïnformeerd, toen ik bij haar was, dat ze een relatie had. Anders was ik er niet aan begonnen." Hij neemt het haar "hoogst kwalijk" en het is nu een "gesloten boek voor mij". Wat hem betreft hoeft hij haar ook nooit meer te zien."