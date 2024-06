Disclaimer 1: Als Privé een vraag stelt, zoals Is Marianne Timmer (49) nieuwste verovering Harry Mens (77)?, dan is het antwoord meestal 'nee'. Disclaimer 2: Marianne Timmer zelf krijgt in het artikel 2 citaten, en dan snapt u dat er meer ontkennende zinnen het artikel net niet hebben gehaald: "Harry nodigt me geregeld uit, en dan hebben we het gezellig. Als mensen iets vragen over mijn vriendschap met Harry, dan zeg ik altijd met een knipoog dat ik hem schaatsles geef" en "We zijn op een bepaalde manier van elkaar gecharmeerd". Maar toch maar toch maar toch. Wij moeten hier echt even van bijkomen. Natuurlijk is Harry Mens op zijn eigen mentaal uitgedaagde manier een mooie lul, maar het blijft wel Harry Mens. En Marianne Timmer blijft vooral ontzettend Marianne Timmer. Marianne Timmer hee. Twee keer goud in Nagano, één keer goud in Turijn, één keer bijna in de Playboy. En dan gewoon ook nog de hele tijd de toffe Marianne Timmer uithangen. En die heeft nu gezellig met Harry motherfu (oh nee juist niet, red.) Mens. We kunnen je redden Marianne.