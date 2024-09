Even wat citaten uit dit artikel in de Amersfoortse Courant wegens WTF WTF WTF.

"Mijn leven is totaal verwoest, maar hij krijgt wat hij wil’, liet het Soester slachtoffer via haar dochter verklaren bij de rechtbank in Utrecht. De vrouw liep een serie complexe botbreuken op aan beide benen en onderging vijf operaties."

"De vrouw viel door de harde botsing in de heg, liep botbreuken op aan beide benen en verging van de pijn. Toen de dader vroeg of hij ook de hond had geraakt en de politie dat bevestigde, verklaarde de man: ‘Mooi’."

"De inmiddels 74-jarige was op het verkeerde tijdstip op de verkeerde plek, als willekeurig slachtoffer van een man die ‘Hollanders haatte’, legde de officier van justitie uit. ,,Hij stuurde een VW Touran van 1400 kilo met minstens 30 kilometer per uur opzettelijk op haar af.” Daarna reed de man meteen naar het politiebureau in Amersfoort om zichzelf aan te geven."

"Voor de rechtbank zweeg Ç. in alle talen, zich voortdurend beroepend op zijn zwijgrecht. Hij zit nu elf maanden in detentie bij het vertrekcentrum voor vluchtelingen in Ter Apel. De man heeft een enorm strafblad. In januari 2014 had hij ook al eens iemand expres aangereden waarvoor hij acht maanden heeft gezeten. In 2002 werd hij veroordeeld tot twaalf jaar cel wegens medeplichtigheid aan een huurmoord. Volgens de officier van justitie heeft hij al sinds 1987 allerlei delicten op zijn geweten. ,,Hij pleegde al een delict toen hij 11 was.”

De man, die in 1979 in Nederland kwam wonen, is al in 2021 ongewenst verklaard. Hij had toen terug moeten gaan naar zijn geboorteland Turkije."