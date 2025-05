Het onderstaande filmpje op de Coolsingel te Rotterdam eergisteren gaat inmiddels internationaal rond als bewijsstuk A van de Nederlandse genocide tegen Joop-lezers. Islamitische kolonistenorganisatie 5PillarsUK beschrijft het als "A driver ramming into demonstrators at a peaceful pro-Palestine protest". Het uitgesproken anti-joodse Suppressed News beschrijft het als "a driver deliberately rammed into demonstrators".

Maar bovenstaand lijkt het toch echt meer op een kundige schwalbe. De demonstrant klimt zelf op de motorkap (terwijl een ander met grote speaker voor blikschade zorgt), draait zich vervolgens om en gaat er lekker bij zitten op de motorkap. Eind goed al goed overigens, het AD schreef eergisteren: "De aangereden persoon is nagekeken door ambulancepersoneel, zegt een politiewoordvoerder. De demonstrant maakt het goed, volgens Van der Wurff. De bestuurder van de auto is niet gearresteerd."

Enfin, vallen en lekker blijven liggen.