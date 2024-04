Toch nog drama op een verder vrij onopmerkelijke Koningsdag. Terwijl Nederland de vlaggen opborg, de niet-verkochte kleedjesmeuk weer naar zolder tilde en de rood-wit-blauwe schmink van het gezicht poetste, boorde een automobilist zich op de Prinsengracht in Amsterdam in een groepje feestgangers. Blijkbaar vond meneer de bestuurder (m/v) het allemaal niet snel genoeg gaan met al die oranje feestneuzen op straat en besloot deze ongeduldige grachtenracer een motiverend duwtje uit te delen. Nu is het al idioot om op Koningsdag met de auto door de hoofdstad te rijden, laat staan om te denken dat alle feestende voetgangers op één van de drukste plekken van de stad wel even voor je aan de kant springen. Op de video zien we meerdere personen over de motorkap (geen zwarte Swift deze keer, red.) buitelen, dus we mogen het een wonder noemen dat er uiteindelijk slechts één persoon gewond raakte. De Karst T.-wannabe die zijn rijbewijs won in een grabbelton op de vrijmarkt is nog voortvluchtig, dus mocht u weten wie deze bowlende feestverstoorder is, meld het dan vooral even bij uw lokale bromsnor. Alvast bedankt namens iedereen in het oranje.