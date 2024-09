Wat een provincie, land of Unie niet voor elkaar krijgt, lukte een automobilist in Gelderland wél. Bij Otterlo zijn 3 wolvenwelpen doodgereden. Zielig, waarschijnlijk. Een verzetsdaad tegen het oprukkende roofdier, dat net een babyboom achter de rug heeft, misschien net zo goed.

De wolven werden alle drie rond 06:00 vanmorgen fataal getroffen door de auto. Of er sprake is van opzet of een ongeluk wordt onderzocht. Ze gaan er dus serieus vanuit dat de automobilist mogelijk bewust een dot extra gas heeft gegeven, of zoiets. Hoe dan ook: van de 55 welpen die afgelopen voorjaar geboren zijn, zijn er nog 52 over.