Mooi nieuws voor iedereen die de komende zes maanden op de stoep loopt in Den Haag, want Ben Bot heeft een rijverbod van zes maanden en een voorwaardelijke taakstraf van 120 uur gekregen. De 87-jarige oud-minister en oud-diplomaat kroop in 2022 achter het stuur en reed vervolgens met 50 kilometer per uur over de stoep, waar hij een 14-jarig meisje de IC op knalde. "In de rechtszaal bleef de stoel van de verdachte donderdagmiddag leeg: Bot wilde niet naar de rechtbank komen. Per brief liet Bot weten dat hij niet op de media-aandacht zit te wachten." Tja Ben Bot. Dat meisje zat niet ook op een auto die over de stoep reed te wachten. De rechter zat trouwens ook niet op Bots smoesje 'dat het gaspedaal vastzat' te wachten. "Zo blijkt uit onderzoek van de politie dat de bediening van de pedalen niet kon worden belemmerd door de mat die voor de bestuurdersstoel lag en er zijn geen gebreken aan de auto gevonden. Ook is niet aannemelijk geworden dat de man moest uitwijken voor een andere auto." En nu moeten we dus met zijn allen een halfjaar wachten tot Ben Bot weer achter het stuur mag kruipen nadat zijn fopstraf voorbij is. Het klinkt misschien bot (we gaan al) maar: beter van niet opa.

COMPLETE UITSPRAAK + PERSBERICHT: HIERRR