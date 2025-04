Nja lang verhaal kort: het bovenstaande verhaal waarin Ginnie aangeeft 'nog vier dagen te leven te hebben door nierfalen na een ernstige aanrijding door een bus' is een vrij ruimhartige lezing van de werkelijkheid. Het verhaal van de deerne, bekend van tv, werd namelijk eerst al tegengesproken door de Australische politie. "No injuries reported", klinkt toch anders dan 'dag allemaal ik lig op sterven'. De bewering dat ze in levensgevaar was werd tenslotte helemaal gerectificeerd door Giuffre zelf. "Epstein victim Virginia Giuffre has said she mistakenly posted the claim that she had just four days left to live to her public Instagram."

Vaag! En dat terwijl haar vader maandag nog dit zei over de situatie tegen The Telegraph: "“She’s not doing good. She’s depressed because she misses her kids,” the Florida-based retired engineer added. “She’s got four days unless she gets another opinion from another doctor. “It could be that she could pass away in four days, like she said. But if she gets another doctor, they could probably do other things for her. So that’s all I’m waiting to hear.”"

Kortom, toch wel een gedegen kans dat dit de welbekende schreeuw om hulp is, in plaats van accuut fataal nierfalen.