Nieuwe rechtbankdocumenten over de Epstein-zaak blijven verschijnen, dus wij blijven popcorn eten. Deze keer terwijl we de verklaringen lezen die Virginia Giuffre aflegde over prins Andrew en andere smerige Epstein-vriendjes. Niet alleen had ze als 17-jarig meisje seks met de prins, maar ook betaalde Epstein daar 15.000 dollar voor. Typisch Andrew: ben je een prins, voel je je een koning, kan je niet zweten en dan moeten alsnog andere mensen duizenden dollars betalen om je een keer van bil te laten gaan. Wat een sneuneus is het ook. Dat was overigens niet de enige blauwbloedige misbruiker waar Giuffre seks mee moest hebben, want volgens haar eigen verklaring was er nog een prins waarmee ze gedwongen het bed deelde. Helaas weet ze de identiteit van deze koninklijke viespeuk niet, maar hij werd wel als prins aan haar voorgesteld. Wie zou het kunnen zijn? prins Harry, prins Pils, The Artist Formerly Known As Prince of toch Choco Prince? Het blijft gokken, want de echte viesprins houdt zich uiteraard angstvallig stil. Oh ja, daarnaast was er tevens nog een "well-known prime minister" (met een VOC-mentaliteit?, red.) waarmee ze seks had, maar ze de naam van niet wil delen en sigarenconnaisseur Bill Clinton bezocht wel Epsteins preteiland, maar deelde niet de lakens met Virginia. Hetzelfde geldt voor Donald Trump en Al Gore die wel bij Epstein thuis kwamen, maar door Giuffre niet worden aangewezen als misbruikers. Zo, bent u weer bij met de laatste details uit deze oneindige soap, zijn wij weer even onze popcorn bijvullen.