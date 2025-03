Dan nu ROYALTYNIEUWS en niet het soort waar Jeroen Snel een harde plasser van krijgt. Nee, nieuws over ANDREW en dan in het bijzonder die dame die op die ene beroemde foto staat met Andrew en Ghislaine Maxwell. Victoria Giuffre, die beweert rond 2000 als tiener door Maxwell geronseld te zijn en massages en seksuele diensten te hebben verleend aan zowel Jeffrey Epstein als de prins, zegt op Instagram zwaargewond te zijn geraakt bij een ongeluk. Nou willen wij NIETS SUGGEREREN, maar het blijkt maar weer eens hoe belangrijk het is om op te letten in het verkeer als je ooit gebrouilleerd raakt met de Britse kroon. Verder lijkt het relaas op Instagram vrij warrig, misschien niet gek als je - zoals ze beweert - bent aangereden door een schoolbus. Giuffre schrijft over nierfalen en "they’ve given me four days to live", maar heeft het ook over "the worst start to a new year" terwijl we ondertussen toch bijna in april zitten. Het lijkt in ieder geval ernstig. Blauwe plekken na de breek.