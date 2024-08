In september krijgen we allemaal te horen wat mevrouw Ghislaine Maxwell - de rechterhand van wijlen Jeffrey Epstein - allemaal over Trump weet. Nou ja, rechterhand, gezien de tak van sport waar de man in zat, kun je je natuurlijk afvragen waar hij een rechterhand voor nodig had. Maar alle lolligheid terzijde: mevrouw mag vanuit de gevangenis even leeglopen, over nu net die ene ongewenste presidentskandidaat. Dat is best toevallig.

Bijna net zo toevallig als de ontwikkeling dat de Hunter Biden-laptop een week nadat Biden zijn kandidatuur heeft ingetrokken ineens nieuws is op CNN en in de New York Post. Terwijl wij vrije internet jongens daar toch een jaartje of vijf vertwijfeld liepen af te vragen of we soms gek waren.

Maar goed, er zijn grotere problemen in de wereld: probeer maar eens een schoonmaakster te vinden in Amsterdam Centrum. Lukt je niet!