De eerste ordner heeft een zwartgelakte lijst met namen van 254 -vooral minderjarige- slachtoffers. Dit zijn niet de Epstein-files zelf, maar een samenvatting van de inhoudsopgave. De 118 pagina's aan vliegtuiglogboeken hadden we al jaren, er kwam weinig nieuws. 2005 was het eerste onderzoek, we wachten twintig jaar op dit dossier en de eerste aanklachten of veroordelingen van “klanten”.

Miljardairs, machtige politici en adel kwamen bij hem over de vloer. Wat daar gebeurde is gefilmd, en dat vormt chantagemateriaal. Slachtoffers van die chantage krijgen soms hoge zakelijke, bestuurlijke, politieke of juridische posities cadeau, omdat ze als het er op aankomt altijd met een kleine herinnering bij te sturen zijn. Die videobanden zijn in beslag genomen en onder de radar verdwenen.

Jeffrey Epstein had een wereldwijd winstgevend financieel “advies”-bureau. Je zou goed moeten uitzoeken of het hier om belastingontduiking, ondergronds bankieren, politiek smeergeld of afpersing gaat. Twintig jaar internationale transacties geeft duizenden dossiers van meerdere pagina`s. De Panama-papers vormen hier slechts een van de vele bronnen. Er is nog bijna niets openbaar gemaakt.

Epstein stierf in 2019, Glishaine Maxwell werd in 2021 veroordeeld tot 20 jaar. Aangezien hun internationale personeel nauwelijks vervolgd is, de vervolging van “klanten” uitblijft en het chantagemateriaal zoek is, is hun criminele netwerk volgens mij niet ontmanteld. Dit is het meest tastbare deel van de Deep State die Donald J Trump heeft beloofd te ontmantelen en te vervolgen.