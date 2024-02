Feest in huize Andrew, waar de meest omstreden prins van het continent vandaag 64 kaarsjes uitblaast. Nu kennen we Andrew als een man die niet veel om leeftijden geeft en dat is exact de bron van al zijn problemen. Problemen die hij het liefst zo snel mogelijk onder het koninklijke tapijt wil schuiven, maar die vanaf 5 april weer in de spotlight staan als een film over zijn historisch domme BBC-interview op Netflix verschijnt. U weet wel, dat debiele vraaggesprek waarin hij claimde dat hij niet kon zweten en hij een plaatselijke Pizza Express wereldberoemd maakte. De eerste teaser voor de film is inmiddels binnen (zie na de breek) en laat het maar aan Netflix over om de sores van de Britse monarchs maximaal te dramatiseren (nu al zin in de Andrew spin-off van The Crown, red.). Nu is de werkelijkheid waarin pedovriendjes van de partyprins minderjarige meisjes 15k betalen voor een nachtje royaal batsen al bizar genoeg, maar zolang de echte films niet zijn vrijgegeven, moeten we het met het Hollywood-vermaak doen. Dus Andrew gefeliciteerd met een nieuw levensjaar in de spotlights en veel plezier vandaag bij de Pizza Express.